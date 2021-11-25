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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmit Bal Günleri başlıyor

İHA

İzmit Bal Günleri başlıyor

İzmit Belediyesi, Kocaeli Arı Yetiştiricileri Birliğinin işbirliği kapsamında 262728 Kasım’da gerçekleştireceği İzmit Bal Günleri etkinliğiyle üretici ve tüketiciyi buluşturacak.
İzmit Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Bal Günleri etkinliğini sürdürecek. 262728 Kasım tarihlerinde İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve Kocaeli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından organize edilen etkinlik, yarın saat 11.00’de Belsa Plaza önünde kurulan stantlarda gerçekleştirilecek.

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