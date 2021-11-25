Sosyal medyada infial uyandırmıştı, kendini böyle savundu Engelli genci öldüresiye döven sanıklar hakkında iddianame hazırlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sosyal medyada infial uyandırmıştı, kendini böyle savundu Engelli genci öldüresiye döven sanıklar hakkında iddianame hazırlandı

İHA

Sosyal medyada infial uyandırmıştı, kendini böyle savundu Engelli genci öldüresiye döven sanıklar hakkında iddianame hazırlandı

Kocaeli'de işitme engelli genci öldüresiye döven, şiddet görüntüsünü de sosyal medyada paylaşarak büyük tepki toplayan "Fırat Delikanlı" lakaplı şüpheli ve beraberindeki 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Fırat K. savunmasında işitme engelli şahsı dövme sebebinin şahsın kendisine cinsel ilişki teklifinde bulunması neticesinde gerçekleştirdiğini söyledi.

Olay, 25 Mart tarihinde çekilen şiddet görüntülerinin sosyal medyada tepki çekmesi ile orta çıkmıştı. Edinilen bilgiye göre, Aydın'da yaşayan işitme engelli Engin E., 'Delikanlı' lakaplı Fırat K'nın 'Hediyelik eşya işinde çalışır mısın?' teklifi üzerine İzmit'e geldi. Hediyelik ürünlerin satışını gerçekleştiren Engin E., Fırat K. ve yanında bulunan arkadaşları ile bir dağ evine gitti. Burada iddiaya göre Fırat K. ve arkadaşları, Engin E.'yi darp etmeye başladı. Fırat K., elindeki bıçağı işitme engelli Engin D'nin boğazına dayadığı haldeki çekilen görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Engin E.'nin ise işaret dilini kullanarak darp edildiği anları anlattığı görüntüsü, sosyal medya kullanıcıları tarafından "#FıratDelikanlıTutuklansın" hashtagi ile paylaşıldı. Kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken görüntüler, büyük yankı uyandırdı.
Engin E. şikayetçi olurken, Fırat K. ise olaydan sonra kayıplara karışmıştı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan Kocaeli polisi Fırat K.'yı ve olayla ilgisi olduğu belirlenen Emrah M. ve Murat A., Salih Ö. Ve Ersin K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kar payıma düşen 70 TL'yi istedim vermediler"
Olayla ilgili hazırlanan iddianame 7. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi. İddianamede ifadesine yer verilen müşteki Engin E., yüzde 50 işitme engelli olduğunu, 22 Mart tarihinde Fırat K.’nin kendisini arayarak ‘İzmit’e gel hediyelik eşya var. Satmak istersen satış yapabilirsin’ dediği ve bunu üzerine Kocaeli’ne geldiğini ifade etti. İzmit otogarına Fırat K.’nin gönderdiği ama kendisinin tanımadığı iki kişiyle gittiğini söyleyen Engin E., “Beni Fırat’ın yanan kafeye götürdüler. Orada Fırat bana satmam için hediyelik eşya verdi. Orada kar payının yarı yarıya paylaşılması konusunda anlaştık. Daha sonra kafenin yakınlarında 150 TL’lik satış yaptım. Satış sonrasında ben dahil 6 kişi bir dağ evine gittik. Hepimiz işitme engelliydik. Henüz arabadayken parayı onlara verdim. Dağ evinde biraz alkol aldık daha sonra ise benim payıma düşen 70 TL’yi istedim. Fırat’ın yanında bulunan bir diğer şahıs, bana küfürler ederek ‘vermiyoruz parayı git evinde otur’ dedi. Sonrasında Fırat, 45 yıl öncesinde sosyal medyada ifşa olan eşcinselliğimle alakalı çıplak fotoğrafları göstererek ‘sen ne yapıyorsun’ dedi. Bu sırada arkamda bulunan bir şahıs kafama vurdu. Diğerleri de ona eşlik ederek yumruk ve kemerle vurdu. Paramı vermeden beni arabanın bagajına koyarak otogara bırakıp gittiler. Hepsinden şikayetçiyim” dedi.

"Engin benimle cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi"
İddianamede yer alan bir diğer ifadede ise sanık Fırat K., “Daha önceden Engin ile bir iletişimim yoktur kendisini tanımıyorum. Çarşıda arkadaşım Murat A. ile alkol aldığımız esnada yanımıza gelerek hediyelik eşya satmak istediğini söyledi Ben de kendisine kafelerin yerini gösterdim. Biraz zaman geçtikten sonra tekrardan yanımıza geldi. Bizimle sohbet ettiği esnada parmağındaki ve kulağındaki küpeyi fark ettik. Bunun nedenini sorduğumda eşcinsel olduğunu ve benimle cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi. Bu sırada ben çok sinirlendim. Utanmıyor musun bana bunu söylemeyi gibi şeyler söyledim, yüzüne tükürdüm ve kendisi ile konuşmak için oradan ayrıldık. Alkollü olduğum için nereye gittiğimizi hatırlamıyorum, zaten Engin gideceğimiz yeri tarif etti. Çok eski ve kapısı açık bir eve gittik, orada birlikte alkol aldık. Burada Engin’e neden erkekler ile cinsel ilişkiye girdiğini sordum. O da bana ‘paramı öyle kazanıyorum’ dedi. Daha sonra benimle cinsel ilişkiye girmek istediğini söyleyince alkolün de etkisi ile Engin’i tekme tokat dövdüm. Benim dışımda Engin’i döven olmadı. Daha sonra Engin’in telefonunu zorla alarak kendi fotoğraflarımızı çekerek sosyal medya ve LGBT gruplarında paylaştırdım. Bu resimlerin üstüne de ‘eşcinsel olmanın sonu bu’ gibi birkaç cümle yazdırdım. Engin ile ne ben ne Murat ne de Emrah ilişkiye girdi. Zaten o teklifi yapması sebebiyle darp ettim” diye konuştu.

“5 suçtan haklarında dava açıldı”
Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 şüphelinin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek “kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, özel hayata ilişkin ses ve görüntüyü ifşa etme ve hakaret suçlarından haklarında dava açılmasını kararlaştırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arazöz şoförü olmak için 350 bin TL kaybetti: "Çevremden ’keriz’ tepkisi aldım" İşe girme vaadiyle dolandırıldı: "Şerefimi kurtarmam lazım" dedi
YEREL HABERLER Arazöz şoförü olmak için 350 bin TL kaybetti: ...
Kuruçeşme tramvay hattında çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Kuruçeşme tramvay hattında çalışmalar sürüyor
İzmit Çarşısı'ndan tekstil dönüşüm atölyesi
YEREL HABERLER İzmit Çarşısı'ndan tekstil dönüşüm atölyesi
Jandarma ekipleri, fabrikada çalışan kadınlara KADES'i tanıttı
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri, fabrikada çalışan kadınlara ...
Prof. Dr. Haluk Dursun'u anlatan belgeselin ilk gösterimi yapıldı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Haluk Dursun'u anlatan belgeselin ilk ...
Dilovası Tepecik Köyü’nde yol konforu arttırıldı
YEREL HABERLER Dilovası Tepecik Köyü’nde yol konforu arttırıldı
İzmit Bal Günleri başlıyor
YEREL HABERLER İzmit Bal Günleri başlıyor
Lastikçilerde kış lastiği mesaisi
YEREL HABERLER Lastikçilerde kış lastiği mesaisi
Kartepe'de mezarlıklara özel bakım
YEREL HABERLER Kartepe'de mezarlıklara özel bakım
Öğretmenler yemekte buluştu
YEREL HABERLER Öğretmenler yemekte buluştu
Kartepe'de 3 araç çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Kartepe'de 3 araç çarpıştı: 8 yaralı
Kartepe’de 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kartepe’de 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Öğrencileriyle 30 yıl sonra tekrar buluştu Öğrencilerini sosyal medya üzerinden bulup davet etti
YEREL HABERLER Öğrencileriyle 30 yıl sonra tekrar ...
Kanser tedavisi gören Raziye öğretmene duygusal kutlama
YEREL HABERLER Kanser tedavisi gören Raziye öğretmene duygusal ...
3 ilde FETÖ´nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 3 gözaltı
YEREL HABERLER 3 ilde FETÖ´nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 3 ...
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 3 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 3 ...
Yaklaşık 3 bin 500 öğretmen tek tek ziyaret edildi
YEREL HABERLER Yaklaşık 3 bin 500 öğretmen tek tek ziyaret edildi
Musa Nizam: "Bu takımın oynadığı her maç galibiyet içindir" Omolo: "Bandırmaspor mağlubiyeti bizim için uyanış maçı"
YEREL HABERLER Musa Nizam: "Bu takımın oynadığı her maç galibiyet ...
Futbolculardan, emekli öğretim üyesi olan teknik direktörlerine sürpriz
YEREL HABERLER Futbolculardan, emekli öğretim üyesi olan teknik ...
İzmit Çarşısı üreticilerinden Öğretmenler Günü’ne özel hediye kutusu
YEREL HABERLER İzmit Çarşısı üreticilerinden Öğretmenler Günü’ne ...
Cedit’te yıkım ihalesine 21 firma katıldı
YEREL HABERLER Cedit’te yıkım ihalesine 21 firma katıldı
Başiskele Belediyesi 'kışın çocuklar üşümesin' diye yardım elini uzattı
YEREL HABERLER Başiskele Belediyesi 'kışın çocuklar üşümesin' diye ...
Çalıştığı sitenin yöneticisini öldüren bahçıvana 25 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Çalıştığı sitenin yöneticisini öldüren bahçıvana 25 ...
Körfez’de Öğretmenler Günü’ne özel voleybol turnuvasının şampiyonu Uluğbey Ortaokulu oldu
YEREL HABERLER Körfez’de Öğretmenler Günü’ne özel voleybol ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.