Kocası tarafından 15 yerinden bıçaklanan eş şikayetinden vazgeçti Eşini 15 yerinden bıçaklayan zanlı hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemi Zanlı: "Öldürme kastıyla hareket etmedim, eşimi çok seviyorum" 15 yerinden bıçaklanan kadın: "2 tane tane çocuğumuz var, evliliğimiz devam ediyor" "Ben boşanma davamı da geri çektim, bir şikayetim bulunmamaktadır"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocası tarafından 15 yerinden bıçaklanan eş şikayetinden vazgeçti Eşini 15 yerinden bıçaklayan zanlı hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemi Zanlı: "Öldürme kastıyla hareket etmedim, eşimi çok seviyorum" 15 yerinden bıçaklanan kadın: "2 tane tane çocuğumuz var, evliliğimiz devam ediyor" "Ben boşanma davamı da geri çektim, bir şikayetim bulunmamaktadır"

İHA

Kocası tarafından 15 yerinden bıçaklanan eş şikayetinden vazgeçti Eşini 15 yerinden bıçaklayan zanlı hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemi Zanlı: "Öldürme kastıyla hareket etmedim, eşimi çok seviyorum" 15 yerinden bıçaklanan kadın: "2 tane tane çocuğumuz var, evliliğimiz devam ediyor" "Ben boşanma davamı da geri çektim, bir şikayetim bulunmamaktadır"

Kocaeli'de kıskançlık sebebiyle tartıştığı eşini önce boğmaya çalışan, sonrasında 15 yerinden bıçaklayarak yaralayan zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı. Bıçaklanan eş, şikayetinden vazgeçtiğini ve evliliklerinin sürdüğünü belirtirken, mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı ise "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işleyen sanığın, 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.
Olay, 12 Mayıs tarihinde Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi Uygun Sokakta bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan Ş. (30), kıskançlık sebebiyle eşi eşi Rabia Buse Ş. (28) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Burhan Ş., önce eliyle eşini boğmaya çalıştı sonrasında ise mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. 15 yerinden bıçaklanan Rabia Buse Ş., eşinden kurtularak komşusuna sığındı. Genç kadını kanlar içinde gören komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirerek, Buse Ş.'yi kendi araçlarıyla hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan 2 çocuk annesi genç kadın, 5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Burhan Ş. ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Eşimi çok seviyorum"
"Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan sanık Burhan Ş., ilk kez hakim karşısına çıktı. Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Burhan Ş., müşteki Rabia Buse Ş., tanıklar ve sanık avukatı katıldı. Savunması alınan Burhan Ş., suçlamaları kabul etmeyerek, öldürme kastıyla hareket etmediğini ve eşini çok sevdiğini söyledi.

"15 gün hastanede tedavi gördüm"
Duruşmada ifade veren Rabia Ş. ise kendisini 15 yerinden bıçaklayan eşinden şikayetçi olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Verdiğim ilk ifade doğru değildir, öfkeli olduğum için öyle bir ifade verdim. Telefonla çok vakit geçirdiğim için aramızda tartışma oldu. ‘Beni aldatıyor musun?’ diye sordu, ben de sinirlendiğim için ‘evet aldatıyorum’ dedim. Daha sonra aramızda tartışma çıktı. Mutfağa su içmeye giderken bıçak aldım. Burhan da o sırada peşimden gelmiş. Aramızda itişme yaşandı. Kendimi savunmak için bıçağı savurmuş olabilirim. O sırada Burhan elimden bıçağı almayı başardı. Sonrasında nasıl yaralandığımı, nerelerden darbe aldığımı hatırlamıyorum. Zorlukla kendimi alt kattaki komşularımın bahçesine attım, orada bayılmışım. Daha sonra hastaneye götürüldüm ve ameliyat oldum. Yoğun bakım dahil olmak üzere 15 gün hastanede yattım. Ancak bizim 2 tane tane çocuğumuz var ve evliliğimiz devam etmektedir. Ben boşanma davamı da geri çektim, bir şikayetim bulunmamaktadır"

"Burhan'la göz göze geldik ancak dönüp eşini tekrar bıçaklamaya devam etti"
Tanık olarak dinlenen alt komşu Hilmi Ş. de olay günü gördüklerini anlattı. Hilmi Ş., "Bir takım gürültü sesleri duydum ve uyku sersemiyle dışarı bakmaya gittim. Kapıyı açtığımda Burhan’ın Rabia’nın üstünde olduğunu ve bıçakladığını gördüm. En az 10 kez olacak şekilde bıçakladı. Burhan’a ‘sen ne yapıyorsun?’ dedim. O anda Burhan’la göz göze geldik ancak dönüp tekrar bıçaklamaya devam etti. Üstümde sadece iç çamaşırı olduğu için müdahale edemedim. İçeri girip üstümü giyinene kadar olay bitmişti" diye konuştu.

13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemi
İfadelerin ardından cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Rabia Buse Ş.'nin sanık Burhan Ş.'yi aldattığına dair delil bulunmadığı belirtildi. Burhan Ş.'nin eşini önce boğmaya çalıştığı, daha sonra ise mutfaktan aldığı bıçakla Rabia Ş.'yi bıçakladığının kaydedildiği mütalaada, sanığın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediğine dikkat çekildi. Cumhuriyet savcısı, sanık Burhan Ş.'nin 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti ise sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre talep etmesi üzerine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polis ekipleri pazar yerinde KADES'i anlattı
YEREL HABERLER Polis ekipleri pazar yerinde KADES'i anlattı
Başkan Aygün, DER-MEK usta öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Aygün, DER-MEK usta öğrencilerle bir araya ...
Öğretmenler, Doğu Demirkol’un stand-up gösterisiyle eğlendi
YEREL HABERLER Öğretmenler, Doğu Demirkol’un stand-up gösterisiyle ...
Sosyal medyada infial uyandırmıştı, kendini böyle savundu Engelli genci öldüresiye döven sanıklar hakkında iddianame hazırlandı
YEREL HABERLER Sosyal medyada infial uyandırmıştı, kendini böyle ...
Arazöz şoförü olmak için 350 bin TL kaybetti: "Çevremden ’keriz’ tepkisi aldım" İşe girme vaadiyle dolandırıldı: "Şerefimi kurtarmam lazım" dedi
YEREL HABERLER Arazöz şoförü olmak için 350 bin TL kaybetti: ...
Kuruçeşme tramvay hattında çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Kuruçeşme tramvay hattında çalışmalar sürüyor
İzmit Çarşısı'ndan tekstil dönüşüm atölyesi
YEREL HABERLER İzmit Çarşısı'ndan tekstil dönüşüm atölyesi
Jandarma ekipleri, fabrikada çalışan kadınlara KADES'i tanıttı
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri, fabrikada çalışan kadınlara ...
Prof. Dr. Haluk Dursun'u anlatan belgeselin ilk gösterimi yapıldı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Haluk Dursun'u anlatan belgeselin ilk ...
Dilovası Tepecik Köyü’nde yol konforu arttırıldı
YEREL HABERLER Dilovası Tepecik Köyü’nde yol konforu arttırıldı
İzmit Bal Günleri başlıyor
YEREL HABERLER İzmit Bal Günleri başlıyor
Lastikçilerde kış lastiği mesaisi
YEREL HABERLER Lastikçilerde kış lastiği mesaisi
Kartepe'de mezarlıklara özel bakım
YEREL HABERLER Kartepe'de mezarlıklara özel bakım
Öğretmenler yemekte buluştu
YEREL HABERLER Öğretmenler yemekte buluştu
Kartepe'de 3 araç çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Kartepe'de 3 araç çarpıştı: 8 yaralı
Kartepe’de 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kartepe’de 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Öğrencileriyle 30 yıl sonra tekrar buluştu Öğrencilerini sosyal medya üzerinden bulup davet etti
YEREL HABERLER Öğrencileriyle 30 yıl sonra tekrar ...
Kanser tedavisi gören Raziye öğretmene duygusal kutlama
YEREL HABERLER Kanser tedavisi gören Raziye öğretmene duygusal ...
3 ilde FETÖ´nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 3 gözaltı
YEREL HABERLER 3 ilde FETÖ´nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 3 ...
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 3 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 3 ...
Yaklaşık 3 bin 500 öğretmen tek tek ziyaret edildi
YEREL HABERLER Yaklaşık 3 bin 500 öğretmen tek tek ziyaret edildi
Musa Nizam: "Bu takımın oynadığı her maç galibiyet içindir" Omolo: "Bandırmaspor mağlubiyeti bizim için uyanış maçı"
YEREL HABERLER Musa Nizam: "Bu takımın oynadığı her maç galibiyet ...
Futbolculardan, emekli öğretim üyesi olan teknik direktörlerine sürpriz
YEREL HABERLER Futbolculardan, emekli öğretim üyesi olan teknik ...
İzmit Çarşısı üreticilerinden Öğretmenler Günü’ne özel hediye kutusu
YEREL HABERLER İzmit Çarşısı üreticilerinden Öğretmenler Günü’ne ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.