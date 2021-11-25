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Vali Yavuz: "Kadına yönelik şiddete ilişkin sıfır toleransla çalışıyoruz"

İHA

Vali Yavuz: "Kadına yönelik şiddete ilişkin sıfır toleransla çalışıyoruz"

Kocaeli'de, kadına ve aile bireylerine yönelik yapılan şiddette dikkat çekmek amacıyla stant kuruldu, KADES uygulaması tanıtıldı. Stantlarda kadınlara bilgilendirmelerde bulunan Vali Seddar Yavuz, "Kadına yönelik yapılan şiddete ilişkin sıfır toleransla çalışıyoruz" dedi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde şiddette dikkat çekmek ve Kadın Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımının yapılması amacıyla Kent Meydanı'nda stant kuruldu. Vatandaşlara bilgilendirmelerin yapıldığı, broşürlerin dağıtıldığı etkinliğe Vali Seddar Yavuz ve İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da katıldı. Stant başında hazır bulunan polis ekipleri KADES uygulamasını anlattı ve telefonuna uygulamayı yükleyemeyen kadınlara yardımcı oldu. Stantları ziyaret eden Vali Yavuz ve İl Emniyet Müdürü Tipioğlu ise vatandaşlara kadına yönelik şiddetle etkin ve hızlı şekilde mücadele edilebilmesi için KADES uygulamasının önem taşıdığını söyledi.

"Projeler yapmaya devam edeceğiz"
Kadına şiddetle mücadelede yapılan çalışmaları anlatan İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, en kısa sürede şiddettin önüne geçmeyi hedeflediklerini kaydetti. 2020 yılı boyunca şiddettin önlenmesine yönelik bazı projeler yapıldığına dikkat çeken Tipioğlu, "Projeler yapmaya devam edeceğiz. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak tüm amacımız, Türk toplumunun da kabul etmediği kadına karşı şiddet noktasında en az toleransla maksimum verimi almaktır. Özellikle işitsel ve görsel anlamda vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Dilerim kadına şiddetin olmadığı, kadın ölümünün olmadığı bir noktaya geliriz ve el birliğiyle bunun artık önüne geçeriz" dedi.

"Kadınlarımıza güven geldi"
Yürütülen projeler ve yapılan çalışmalar neticesinde mağduriyetlerin azaldığına dikkat çeken Tipioğlu, "En azından tedbir kararlarımızda bile azalma olduğunu ve kadınlarımıza güven geldiğini biliyoruz. Yaklaşık 2 milyon 900 bin civarında kadınımızın KADES uygulamasını indirdiğini ve aktif olarak kullandığını biliyoruz. Gelen ihbarlara da anında müdahale edilmesinin ciddi katkıları olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

"Şiddet, bireysel sorun olmaktan çıktı"
Kadına yönelik şiddettin önlenmesine yönelik ciddi çalışmalar yürütüldüğüne dikkat çeken Vali Seddar Yavuz ise şu ifadeleri kullandı:
"Sokak ve stantlar gibi birçok alanda çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Yine dün gece İçişleri Bakanımız, Aile ve Çalışma Bakanımızın da katılımıyla 81 il valimiz ve tüm paydaşlarımızla beraber, Türkiye’deki ve ilimizdeki şiddetle ilgili geniş bir toplantı gerçekleştirdik. Bugün sabah da valiliğimiz de kadına şiddetle ilgili eylem planlarının hazırlıklarını tamamladık. Önümüzdeki günler içerisinde de bu eylem planını kamuyla paylaşacağız. Burada en önemli hususlardan bir tanesi farkındalık oluşturmak. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Şiddet, esasında bireysel sorun olmaktan çıktı, toplumsal bir sorun oldu. Dolayısıyla şiddetli olan her türlü faktörü ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kadına yönelik şiddet ve ailenin korunması için çıkarmış olduğu kanun, bugün medeni dünyanın uygulamalarından daha ileri düzeye gelmiştir"

"Sıfır toleransla çalışıyoruz"
Kadına ve aile içine yönelik yapılan şiddettin hassas bir konu olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Yavuz, "Kadına yönelik şiddetle ilgili sıfır toleransla çalışıyoruz. Dileğimiz, hiçbir kadınımızın saçının teline zarar gelmemesi. Bunun için uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz. Eğer bu işbirliği ve koordinasyonu tam manasıyla hayata geçirebilirsek çok başarılı olacağımızı düşünüyorum. Çünkü basının, medyanın bu konudaki gücünün farkındayız. En önemli paydaşlardan biri olarak basın kuruluşlarını görüyoruz. Bugüne kadar da her konuda olduğu gibi yoğun bir desteğiniz olduğunu hissediyoruz. Önümüzdeki süreçte bu işbirliklerini daha da artırarak, daha çok farkındalık oluşturarak, daha çok eğitim vererek bu sorunları aşacağımıza gönülden inanıyorum" sözlerine ekledi.

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