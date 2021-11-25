Başkan Özlü emektar kadınlarla buluştu

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Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, dikiş nakış kursunda eğitim gören kadınlara buluşarak yapılacak projeler hakkında bilgi verdi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Yeşilyurt Mahallesi’nde dikiş nakış kursunda eğitim gören kadınlarla buluştu. Kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini inceleyen Başkan Özlü, güzel işler çıkaran başarılı kadınları tebrik etti. Başkan Özlü, ziyarette kadınlara yönelik yapılan ve yapılacak projeler hakkında bilgiler verdi, komşularının istek ve önerilerini dinleyerek not aldı.

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