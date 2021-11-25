Servis minibüsü ile çarpışan otomobil boş araziye uçtu Takla atan otomobildeki sürücüyü kurtarabilmek için zamanla yarıştılar

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir özel eğitim merkezinin servis minibüsüyle çarpışan otomobil, boz araziye uçarak takla attı. Ekipler, araç içinde sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için zamanla yarıştı.



Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Adem Yavuz Mahallesi Ümit Kaftancı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin B. idaresindeki 16 GE 025 plakalı Renault marka otomobil ile İskender K. yönetimindeki bir özel eğitim merkezine ait 41 P 9389 plakalı Renault marka servis aracı çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobil, yol kenarındaki boş arsaya uçarak takla attı. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Yasin B. araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıyı kurtarabilmek için çalışma başlattı. Adeta zamanla yarışan ekiplerin çalışmalarının ardından, yaralı sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü daha sonra ambulansa alınarak tedavisi yapılmak üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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