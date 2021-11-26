Kocaeli'de kauçuk fabrikasında yangın

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kartepe'nin Köseköy Mahallesi'nde bulunan kauçuk fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Duman tahliyesi yapmak için ekipler çalışmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.