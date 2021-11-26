Gebzespor yeni yerine taşındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gebzespor yeni yerine taşındı

İHA

Gebzespor yeni yerine taşındı

Gebzespor, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Tavşancıl'da inşa ettiği tesislere taşındı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Tavşancıl Salih Gün Stadı’nda yapımını tamamladığı tesisler, Gebzespor’un yeni yuvası oldu.
Gebzespor’un yeni tesisine kavuşması sportif başarıya da yansıdı. Buna göre, maçlarını yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yinelediği Alaettin Kurt Stadı’nda oynayan takım, mücadele verdiği BAL Ligi 7. Bölge 3. Grup’ta lider durumda bulunuyor. Geride kalan ilk 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Gebzespor, 10 puanla grubunun lideri konumunda. Geçen hafta İstanbul Irmak filelerini 7 kez havalandıran Gebzespor ayrıca attığı 12 golle grubunun en golcü takım unvanına sahip.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Halterciler Ankara’dan 3 gümüşle döndü
YEREL HABERLER Halterciler Ankara’dan 3 gümüşle döndü
Kocaeli'de kauçuk fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Kocaeli'de kauçuk fabrikasında yangın
TEM’de işçileri taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER TEM’de işçileri taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü ...
Servis minibüsü ile çarpışan otomobil boş araziye uçtu Takla atan otomobildeki sürücüyü kurtarabilmek için zamanla yarıştılar
YEREL HABERLER Servis minibüsü ile çarpışan otomobil boş araziye ...
15 kez bıçaklayan eşiyle ilgili şikayetini geri çekmek istedi 
YEREL HABERLER 15 kez bıçaklayan eşiyle ilgili şikayetini geri ...
KTO kasım ayı meclisi toplandı
YEREL HABERLER KTO kasım ayı meclisi toplandı
Dereye düşen 6 aylık buzağı için seferber oldular
YEREL HABERLER Dereye düşen 6 aylık buzağı için seferber oldular
Jandarmadan yılbaşı öncesi 3.5 milyonluk sahte alkol operasyonu Kocaeli'de yılbaşı öncesi jandarmanın operasyonuyla binlerce litre sahte alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarmadan yılbaşı öncesi 3.5 milyonluk sahte alkol ...
Başkan Söğüt, özel çocukları ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Söğüt, özel çocukları ziyaret etti
Başkan Özlü emektar kadınlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Özlü emektar kadınlarla buluştu
Kocaeli'de 'kaçak etil alkol' baskını; 3,5 milyon liralık malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 'kaçak etil alkol' baskını; 3,5 milyon ...
Vali Yavuz: "Kadına yönelik şiddete ilişkin sıfır toleransla çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Vali Yavuz: "Kadına yönelik şiddete ilişkin sıfır ...
Kocası tarafından 15 yerinden bıçaklanan eş şikayetinden vazgeçti Eşini 15 yerinden bıçaklayan zanlı hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemi Zanlı: "Öldürme kastıyla hareket etmedim, eşimi çok seviyorum" 15 yerinden bıçaklanan kadın: "2 tane tane çocuğumuz var, evliliğimiz devam ediyor" "Ben boşanma davamı da geri çektim, bir şikayetim bulunmamaktadır"
YEREL HABERLER Kocası tarafından 15 yerinden bıçaklanan eş ...
Polis ekipleri pazar yerinde KADES'i anlattı
YEREL HABERLER Polis ekipleri pazar yerinde KADES'i anlattı
Başkan Aygün, DER-MEK usta öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Aygün, DER-MEK usta öğrencilerle bir araya ...
Öğretmenler, Doğu Demirkol’un stand-up gösterisiyle eğlendi
YEREL HABERLER Öğretmenler, Doğu Demirkol’un stand-up gösterisiyle ...
Sosyal medyada infial uyandırmıştı, kendini böyle savundu Engelli genci öldüresiye döven sanıklar hakkında iddianame hazırlandı
YEREL HABERLER Sosyal medyada infial uyandırmıştı, kendini böyle ...
Arazöz şoförü olmak için 350 bin TL kaybetti: "Çevremden ’keriz’ tepkisi aldım" İşe girme vaadiyle dolandırıldı: "Şerefimi kurtarmam lazım" dedi
YEREL HABERLER Arazöz şoförü olmak için 350 bin TL kaybetti: ...
Kuruçeşme tramvay hattında çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Kuruçeşme tramvay hattında çalışmalar sürüyor
İzmit Çarşısı'ndan tekstil dönüşüm atölyesi
YEREL HABERLER İzmit Çarşısı'ndan tekstil dönüşüm atölyesi
Jandarma ekipleri, fabrikada çalışan kadınlara KADES'i tanıttı
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri, fabrikada çalışan kadınlara ...
Prof. Dr. Haluk Dursun'u anlatan belgeselin ilk gösterimi yapıldı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Haluk Dursun'u anlatan belgeselin ilk ...
Dilovası Tepecik Köyü’nde yol konforu arttırıldı
YEREL HABERLER Dilovası Tepecik Köyü’nde yol konforu arttırıldı
İzmit Bal Günleri başlıyor
YEREL HABERLER İzmit Bal Günleri başlıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.