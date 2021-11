"İnsanca" projesiyle eğitimde klasik öğretim kalıpları yıkılıyor Öğretmen Derya Karakaş: "Öğrenme ortamlarını geliştirmek istiyoruz"

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir Anadolu lisesinde başlatılan "Öğrence" projesiyle, okulda öğrenilen bilgilerin hayata entegresi sağlanıyor.

Proje kuruculuğunu Selçuk Eleser’in yaptığı "İnsanca, Pek İnsanca" eTwinnig projesi, 20212022 eğitimöğretim yılında "Öğrence" temasıyla uygulanıyor. Proje kapsamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde farklı ve yeni öğrenmeöğretme yaklaşımları derslerde öğrencilerle birlikte uygulanıyor. Kocaeli Derince Melikşah Anadolu Lisesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Derya Karakaş öncülüğünde uygulanmaya başlanılan projede, okuldaki bilgilerin hayata entegresi sağlanıyor.

Projenin ilk yılında 7 ülke ve Türkiye’nin farklı şehirlerinde 40 paydaş, okuldan birçok branş öğretmeni ve öğrencilerin katılımıyla sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti konularını ele alınmıştı. Projenin ikinci yılında ise pandemi nedeniyle teknolojik yetkinlikler ve bunların derslere entegresi konu edinildi. Başarıyla uygulanan teknoloji temasında, 13 ülkeden ve Türkiye’den 23 okul projeye dahil oldu ve etkinlikler planlayarak hayata geçirdi.



"Çocuklar rakamlara sığmaz"

Çocukların rakamlar ve grafiklerle ifade edilemeyeceğini belirten öğretmen Derya Karakaş, "Her öğrenci, her çocuk özeldir ve tektir. Hiç kimse bir başkasıyla aynı olamaz. Genellemeler bireyler için kesin yargılar değildir. Hiç kimse rakamlar ve grafiklerle anlatılamaz. Çocuklar da öyle. Entelektüel gelişimin sağlandığı okullarda öğrenciler, başarı kaygısıyla yaşadığı toplumdan ve kendilerinden uzaklaştırılmamalı. Biz öğretmenleri olarak klasik öğretim kalıplarını bir kenara bırakabilmeliyiz" dedi.



"Eleştirel ve özgür düşünce"

Projedeki amaçlarını anlatan Karakaş, "Teknoloji ve elektronik yenilikler aracılığıyla, didaktik aktiviteyi geliştiren, katılımcı anlayışla, disiplinler arası paylaşımı mümkün kılan bir bakış açısıyla müfredatı yeniden tasarlamak mümkün. Öğrencilerin öğrenme ortamlarını geliştirmeyi amaçlarken yaşayarak öğrenmelerini sağlamayı, eleştirel ve özgürce düşünmelerini teşvik etmeyi ve öğrendikleri bilgilerle günlük yaşam becerileri arasında anlamlı bağlantılar kurmalarını desteklemeyi hedefliyoruz. Yardım etmek, iyilik yapmak, hoşgörü göstermek, sevmek, saygı göstermek, ağaç dikmek, çevreyi korumak gibi birçok toplumsal konularda farkındalık oluşturarak öğrencilerin bilgilerini sentezleyerek hayata dair gerçek kazanımlar edinmelerini sağlamayı arzu ediyoruz. Bunun yanı sıra düşünce ve muhakeme gücü gelişmiş, kendi hikayelerini yazabilen çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Her şey ‘hayatın içinde aktif olarak bulunan, hayatı yaşayan çocuklarımızın geleceğini daha iyi ve mutlu yapabilmek için" ifadelerini kullandı.

