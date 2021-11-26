Hürriyet, İzmit Belediyespor'la bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hürriyet, İzmit Belediyespor'la bir araya geldi

İHA

Hürriyet, İzmit Belediyespor'la bir araya geldi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyespor'un sporcuları ve aileleriyle bir araya gelerek, başarılar diledi.
Hürriyet, İzmit Belediyespor karate, güreş, jimnastik, atletizm ve izcilik branşlarındaki sporcular ve aileleriyle yemekte bir araya geldi. Programa TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları Nurettin Bulut ve Emirşah Torun, İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Erenkaya, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam, Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, KASKF Başkanı Murat Aydın ve sporcular ile aileleri katıldı.
Programda konuşan Haydar Akar, "Fatma Başkan’ın vizyonuyla sadece belli bir ekonomik gelire sahip aileler değil, her ailenin spor yapma isteği duyacağını biliyoruz. Sporun bir özelliği de çocuğun disiplin içerisinde yetişmesini sağlamak. Spor çocuğun hem eğitiminde hem de yaşamında başarılı bir insan olmasının temel altyapısıdır. Herkesin çocuğuna bir şekilde spor yaptırması gerekiyor. Burada yine en büyük yük annelerin üzerine düşüyor. Onun için annelere büyük bir teşekkür etmek istiyorum. Emeklerine sağlık. Onlar olmasa başarılı sporcular da yetiştiremeyiz" dedi.

"Çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz"
İzmit Belediyesi olarak sporu ve sporcuyu desteklerini belirten Başkan Hürriyet, "Bilgi alışverişini her zaman ön planda tutarak hareket etmeyi kendimize ilke edindik. Bu bağlamda ilk olarak belediyemiz bünyesinde bir birim olarak kültür müdürlüğünün altında çalışan spor müdürlüğümüzü aktif hale getirdik. Müdürlüğümüzde Mithat ağa gibi değerli bir arkadaşımızı, sporun içinden gelen kıymetli bir yöneticimizi atama yaparak, liyakat ile profesyonel bir ekip kurarak yola çıktı. Daha sonra bünyemizde faaliyet gösteren İzmit Belediyespor Kulübümüz ve İzmit Belediyespor Gençlik Kulübü Derneğimizin teslim aldıkları bayrağı daha fazla branş ve sporcuyla daha ileriye taşımalarını arzu ettik ve bu arzumuz çerçevesinde de çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz" dedi.

"Bütün çocuklarımızla gurur duyuyorum"
Daha fazla branşta çok sayıda sporcu yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Hürriyet, "Sporcularımızın yetişmesinden büyük emekleri olan değerli antrenörlerimiz başta olmak üzere tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Kulübümüzün kıymetli yöneticilerine evlatlarımız için verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum. Bütün çocuklarımızla gurur duyuyorum, yolunuz açık olsun. Nice başarılar sizlerle olsun" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu benzinliğe giren gördüğü manzara karşısında şaşkına dönüyor Kızını okutabilmek için yapmadığı iş kalmadı, şimdi de pompacılık yapıyor Ekmeğini taştan çıkarıp geçinen kadın, çevresinden takdir topluyor
YEREL HABERLER Bu benzinliğe giren gördüğü manzara karşısında ...
"İnsanca" projesiyle eğitimde klasik öğretim kalıpları yıkılıyor Öğretmen Derya Karakaş: "Öğrenme ortamlarını geliştirmek istiyoruz"
YEREL HABERLER "İnsanca" projesiyle eğitimde klasik öğretim ...
Kocaeli'nin en iyi kareleri belli oldu
YEREL HABERLER Kocaeli'nin en iyi kareleri belli oldu
Başiskele'de 2022 yılı 'kadın ve aile yılı' olacak
YEREL HABERLER Başiskele'de 2022 yılı 'kadın ve aile yılı' olacak
Gebzespor yeni yerine taşındı
YEREL HABERLER Gebzespor yeni yerine taşındı
Halterciler Ankara’dan 3 gümüşle döndü
YEREL HABERLER Halterciler Ankara’dan 3 gümüşle döndü
Kocaeli'de kauçuk fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Kocaeli'de kauçuk fabrikasında yangın
TEM’de işçileri taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER TEM’de işçileri taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü ...
Servis minibüsü ile çarpışan otomobil boş araziye uçtu Takla atan otomobildeki sürücüyü kurtarabilmek için zamanla yarıştılar
YEREL HABERLER Servis minibüsü ile çarpışan otomobil boş araziye ...
15 kez bıçaklayan eşiyle ilgili şikayetini geri çekmek istedi 
YEREL HABERLER 15 kez bıçaklayan eşiyle ilgili şikayetini geri ...
KTO kasım ayı meclisi toplandı
YEREL HABERLER KTO kasım ayı meclisi toplandı
Dereye düşen 6 aylık buzağı için seferber oldular
YEREL HABERLER Dereye düşen 6 aylık buzağı için seferber oldular
Jandarmadan yılbaşı öncesi 3.5 milyonluk sahte alkol operasyonu Kocaeli'de yılbaşı öncesi jandarmanın operasyonuyla binlerce litre sahte alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarmadan yılbaşı öncesi 3.5 milyonluk sahte alkol ...
Başkan Söğüt, özel çocukları ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Söğüt, özel çocukları ziyaret etti
Başkan Özlü emektar kadınlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Özlü emektar kadınlarla buluştu
Kocaeli'de 'kaçak etil alkol' baskını; 3,5 milyon liralık malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 'kaçak etil alkol' baskını; 3,5 milyon ...
Vali Yavuz: "Kadına yönelik şiddete ilişkin sıfır toleransla çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Vali Yavuz: "Kadına yönelik şiddete ilişkin sıfır ...
Kocası tarafından 15 yerinden bıçaklanan eş şikayetinden vazgeçti Eşini 15 yerinden bıçaklayan zanlı hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemi Zanlı: "Öldürme kastıyla hareket etmedim, eşimi çok seviyorum" 15 yerinden bıçaklanan kadın: "2 tane tane çocuğumuz var, evliliğimiz devam ediyor" "Ben boşanma davamı da geri çektim, bir şikayetim bulunmamaktadır"
YEREL HABERLER Kocası tarafından 15 yerinden bıçaklanan eş ...
Polis ekipleri pazar yerinde KADES'i anlattı
YEREL HABERLER Polis ekipleri pazar yerinde KADES'i anlattı
Başkan Aygün, DER-MEK usta öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Aygün, DER-MEK usta öğrencilerle bir araya ...
Öğretmenler, Doğu Demirkol’un stand-up gösterisiyle eğlendi
YEREL HABERLER Öğretmenler, Doğu Demirkol’un stand-up gösterisiyle ...
Sosyal medyada infial uyandırmıştı, kendini böyle savundu Engelli genci öldüresiye döven sanıklar hakkında iddianame hazırlandı
YEREL HABERLER Sosyal medyada infial uyandırmıştı, kendini böyle ...
Arazöz şoförü olmak için 350 bin TL kaybetti: "Çevremden ’keriz’ tepkisi aldım" İşe girme vaadiyle dolandırıldı: "Şerefimi kurtarmam lazım" dedi
YEREL HABERLER Arazöz şoförü olmak için 350 bin TL kaybetti: ...
Kuruçeşme tramvay hattında çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Kuruçeşme tramvay hattında çalışmalar sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.