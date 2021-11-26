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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aygün, Kars Derneği'ni ziyaret etti

İHA

Başkan Aygün, Kars Derneği'ni ziyaret etti

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Çınarlı Mahallesi'nde yer alan Kocaeli Kars Derneği'ni ziyaret etti.
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, istişareler kapsamında ilçe genelinde ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Aygün, STK buluşmaları kapsamında son olarak Çınarlı Mahallesi'nde yer alan Kocaeli Kars Derneği'ne konuk oldu.
Derneklerle düzenli olarak bir araya gelerek istişarede bulunduklarını belirten Başkan Aygün, "STK'larımızı ziyaret ederek, gönül birlikteliğimizi pekiştirmeye devam ediyoruz. İlçemize değer katan çalışmalara hep birlikte imza attığımız derneklerimizle projelerimizi paylaşarak, onların görüş ve önerilerini alıyoruz. Bu vesileyle Kocaeli Kars Derneği Başkanımız Ertekin Akbulak ve dernek üyelerimize göstermiş oldukları ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

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