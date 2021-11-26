Başkan Özlü, vatandaşlarla bir araya geldi

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Yeniköy Merkez Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

Site yöneticileri ve sakinleriyle sohbet eden Yasin Özlü, mahallede yapılan hizmetler başta olmak üzere ilçeye kazandırılan eserler ve yapılacak yeni projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Site sakinlerinin istek, görüş ve önerilerinin dinlendiği toplantıda, Başkan Özlü gerekli notları alarak, sorunlara çözüm üretileceğini söyledi.

Vatandaşlarla bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirten Yasin Özlü, "Çözüm odaklı yaptığımız çalışmalar doğrultusunda vatandaşımızın istek ve taleplerini yerine getirmek için elimizden ne geliyorsa büyük bir özveri ve gayretle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. İstişare kültürümüzü her mahallemizde yaygınlaştırarak kentimizi hep birlikte yönetiyoruz. Hemşehrilerimiz ile sokakta yüz yüze olsun, sosyal medyadan olsun her zaman iletişim halindeyiz. Bazen de böyle ev ve site ziyaretleriyle hem hanelere hem de gönüllere misafir oluyoruz. Gerçekten ilçemize, insanımıza kazandıracağımız yeni güzel işler için çok güzel ve verimli zamanlar geçiriyoruz" dedi.

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