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Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) İZMİT´te, TEM yolunda sac yüklü TIR'ın önünde ilerleyen TIR'a çarpması sonucu Ankara istikametinde yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Kaza saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu Bekirdere Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Abdulkadir Yakut idaresindeki 41 NC 141 plakalı sac yüklü TIR, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 09 BR 004 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acile Servise bildirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada yaralanan olmazken, tek şeritten ulaşım sağlanan TEM Otoyolu Ankara istikametinde yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-11-26 20:49:21



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