İki büyük yangın geçirdi, 130 yılı geride bıraktı İzmit'in mutasarrıfı Selim Sırrı Paşa'nın konağı, manzarası ve süslemeleriyle büyülüyor

Osmanlı döneminde İzmit mutasarrıflığına atanan Selim Sırrı Paşa tarafından yaptırılan konak, iki büyük yangın geçirmesine rağmen 130 yıldır varlığını sürdürüyor. Kalem işçiliği duvar süslemeleriyle dikkatleri üzerine toplayan Selim Sırrı Paşa Konağı, İzmit Körfezi'ni gören manzarasıyla da hayranlık uyandırıyor.

İzmit ilçesi Hacı Osman Mahallesi'nde bulunan tarihi Selim Sırrı Paşa Konağı, Osmanlı Devleti'nin ilk Genel Yol İşleri Gezici Müfettişi olan, 1888 yılında ise İzmit mutasarrıflığına (mülki amiri) atanan Selim Sırrı Paşa tarafından 1891 yılında yaptırıldı. 1924 yılında Selim Sırrı Paşa'nın vefat etmesiyle ailesi tarafından satılan konakta, zaman içerisinde 3 aile yaşadı. 2004 ve 2005 yıllarında iki büyük yangın geçiren konak, bir süre metruk durumda kaldı, 2009 yılında ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmek üzere kamulaştırıldı. 2013 yılında restorasyonu tamamlanan konak, müzeye dönüştürülerek ziyarete açıldı.



Fransa'dan özel getirilen malzemeler kullanıldı

Konakta ve konağın müştemilatında, Fransa’dan özel olarak getirilen bazı malzemeler kullanıldı. Restorasyon çalışmaları sırasında aslına uygun kalınan konak, 19. yüzyıl sivil mimarlık örneği olan, iç duvarları antik heykel ve mimari parçalarıyla süslendi. Planını bizzat Sırrı Paşa'nın çizdiği konak, Körfez'e yönelik manzarası olan iç duvarları ile de dikkatleri üzerine topluyor.



"Konağımız iki büyük yangın geçirdi"

Konağın sorumlusu Taha Bulut, tarihi yapının 130 yıldır ayakta olduğunu belirterek, "Paşamız 1924 yılında vefat edince ailesi de bu konağı satıp İstanbul'a yerleşmiş. Günümüze kadar da 23 aile tarafından konak kullanılmış. 20042005 yıllarında ise konağımız maalesef ki iki ağır yangın geçirdi. 2009 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu konağı son aileden satın alıp restore etti. 2013 yılında ise restorasyon çalışmaları tamamlandı" dedi.



Dizilere de çekildi, filmler de

Konağın en belirgin özelliğinin duvar süslemeleri olduğuna dikkat çeken Bulut, "Duvar süslemeleri tamamen kalem işçiliğidir. Tek tek aslına sadık kalınarak kalemle işlenmiştir. Konağımızda yapılan restorasyon çalışmaları, 2011 yılında Kentler Birliği tarafından 'en iyi restorasyon' ödülünü almıştır. Konağımız 4 katlı ve 22 odalıdır. İlk giriş katı kabul katıdır, 2. katında makam odası vardır, 3. katında ise paşamızın hizmetkarları kalmıştır. 4. katında ise Cihanı Nüma yani dünyayı gören dediğimiz bir yer var. Bizim de dünyamız İzmit olduğu için, konağımızın 4. katında tamamen kenti gören bir yer vardır. Konağımız aynı zamanda film ve diziler de kullanılmıştır. Örneğin Filinta ve Payitaht Abdülhamid gibi diziler burada çekildi" ifadelerini kullandı.

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