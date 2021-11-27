Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Menemenspor: 2

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Kocaelispor, sahasında Menemenspor’u ağırladı. Mücadele deplasman ekibinin 21'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar
10. dakikada Menemenspor’un sağ kanattan gelişen atağında savunmadan seken topa gelişine vuran. Sabbah topu ağlara gönderdi. 01
19. dakikada Diogo Coelho'nun ceza sahası dışından vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
55. dakikadaki Semih Karadeniz’in ortasında ceza sahası içinde Benhur Keser’in kafa vuruşu üstten auta çıktı.
66. dakikada hızla çıkan Kocaelispor’da Benhur Keser’in sol köşeye yerden şutu ağlarla buluştu. 11
84. dakikada sağ kanattan Batuhan Kırdaroğlu'nun ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Ndiaye meşin yuvarlağı kaleci Korcan'ı üstünden filelere gönderdi. 12
Stat: Kocaeli
Hakemler: Onur Özütoprak xx, Oğuz Kağan Çalışır xx, Ogün Kamacı xx
Kocaelispor: Korcan Çelikay x, Semih Karadeniz xx, Diogo Coelho xx, Musa Nizam xx, Atila Turan xx, G. Mandjeck xx, Yılmaz Özeren x (İlyas Kubilay Yavuz dk. 46 xx), M. Pereira xx (Dilaver Güçlü dk. 66 xx), Yiğitali Bayrak xx (İsa Nalbant dk. 79 x), Benhur Keser xx, Mevlüt Erdinç x (Mohamed Diop dk. 46 xx)
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Menemenspor: Batuhan Şen xx, Sinan Akgöl xx, Mazlum Demir xx, Ömer Şahbaş xx, Mete Çelik xx, Alhassan Adamu xx (Oğuzhan Çapar dk. 85 ?), Cem Çelik xx, M. Himmed Ertürk xx (Toni Correia Gomes dk. 67 xx), Abdullah Aydın xx (Emir Şenocak dk. 67 xx), M. Sabbah xx (Batuhan Kırdaroğlu dk. 78 xx), Ahmet Sağat xx (Ndiaye dk. 78 xx)
Teknik Direktör: Dilaver Mutlu
Goller: Benhur Keser (dk. 66) (Kocaelispor), M. Sabbah (dk. 10), Ndiaye (dk. 84) (Menemenspor)
Sarı Kartlar: Diogo Coelho, Mohamed Diop, G. Mandjeck (Kocaelispor), Ömer Şahbaş, Alhassan Adamu, Cem Çelik (Menemenspor)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.