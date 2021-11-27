Kocaelispor - Nasadoge Menemenspor: 1-2

Alişan KOYUNCU / İZMİT(Kocaeli), (DHA) -
STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Onur Özütoprak (xx), Oğuz Kağan Çalışır (xx), Ogun Kamacı (xx)
KOCAELİSPOR: Korcan (x) Aleksis (xx), Musa (xx), Yılmaz (x) (Dk. 46 İlyas x), Atila (xx), Mandjeck (x), Semih (xx), Pereira (x) (Dk. 68 Dilaver x), Mevlüt (x) (Dk. 46 Diop x), Benhur (xx), Yiğit Ali (xx)( Dk. 80 İsa)
NASADOGE MENEMENSPOR: Batuhan (xx) - Adamu (xx) (Dk. 90 Oğuzhan), Ahmet (x) (Dk. 79 N´Diaye x), Mazlum (xx), Mahdi (xx) (Dk. 79 Batuhan x), Ömer (xx), Cem (xx), Abdullah (x) (Dk. 68 Emir xx), Mete (xx), Himmet (x) (Dk. 68 Gomes xx), Sinan (x)
GOLLER: Dk. 67 Benhur (Kocaelispor), Dk. 10 Mahdi, Dk. 85 Gomes (Nasadoge Menemenspor)
SARI KARTLAR: Aleksis, Diop, Mandjeck (Kocaelispor), Ömer, Adamu, Cem (Nasadoge Menemenspor) Spor Toto 1´inci Lig´de Kocaelispor kendi evinde Nasadoge Menemespor´a 2-1 mağlup oldu.
10´uncu dakikada Kocaelispor savunmasından geri dönen topu ceza sahası dışında kontrol eden Mahdi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
67´nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Benhur, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
85´inci dakikada Batuhan´ın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Gomes kalecinin üzerinden topu aşırarak ağlarla buluşturdu: 1-2.
DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2021-11-27 15:42:24
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