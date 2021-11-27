Kocaelispor - Nasadoge Menemenspor: 1-2

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Alişan KOYUNCU / İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Onur Özütoprak (xx), Oğuz Kağan Çalışır (xx), Ogun Kamacı (xx)

KOCAELİSPOR: Korcan (x) Aleksis (xx), Musa (xx), Yılmaz (x) (Dk. 46 İlyas x), Atila (xx), Mandjeck (x), Semih (xx), Pereira (x) (Dk. 68 Dilaver x), Mevlüt (x) (Dk. 46 Diop x), Benhur (xx), Yiğit Ali (xx)( Dk. 80 İsa)

NASADOGE MENEMENSPOR: Batuhan (xx) - Adamu (xx) (Dk. 90 Oğuzhan), Ahmet (x) (Dk. 79 N´Diaye x), Mazlum (xx), Mahdi (xx) (Dk. 79 Batuhan x), Ömer (xx), Cem (xx), Abdullah (x) (Dk. 68 Emir xx), Mete (xx), Himmet (x) (Dk. 68 Gomes xx), Sinan (x)

GOLLER: Dk. 67 Benhur (Kocaelispor), Dk. 10 Mahdi, Dk. 85 Gomes (Nasadoge Menemenspor)

SARI KARTLAR: Aleksis, Diop, Mandjeck (Kocaelispor), Ömer, Adamu, Cem (Nasadoge Menemenspor) Spor Toto 1´inci Lig´de Kocaelispor kendi evinde Nasadoge Menemespor´a 2-1 mağlup oldu.

10´uncu dakikada Kocaelispor savunmasından geri dönen topu ceza sahası dışında kontrol eden Mahdi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

67´nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Benhur, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

85´inci dakikada Batuhan´ın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Gomes kalecinin üzerinden topu aşırarak ağlarla buluşturdu: 1-2.

DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-11-27 15:42:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.