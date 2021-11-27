19 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde, hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat Kibar düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'kasten öldürme' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından aranan ve hakkında kesinleşmiş 19 yıl cezası bulunan Murat Kibar'ın, Kartepe Şevkatiye'de M.Y. isimli kişiye ait evde olduğu bilgisine ulaştı. Eve yapılan baskında yakalanan Murat Kibar, gözaltına alındı. Evdeki aramada 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Murat Kibar, emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2021-11-27 15:58:00
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.