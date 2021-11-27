KBSL: UMF Yapı İzmit Belediyespor: 61- Botaş: 69

– Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin altıncı haftasında UMF Yapı İzmit Belediyespor sahasında ağırladığı Botaş’a 6169 mağlup oldu
Salon: Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu
Hakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Mustafa Candemir xx, Gürkan Demir xx
UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk xx 9, Gülse Uğur xx 11, Melisa Korkmaz x 4, Sıla Dikmenoğulları, Marina Solopova xx 7, Nirra Fields xx 9, Viktoria Vladimirovna Mircheva x 4, Kristina Jasmine Higgins xxx 17
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Botaş: Ceren Gökdemir x, Ayşe Cora xxx 12, Annamaria Prezelj xx 5, Hatice Pelin Gülçelik xxx 11, Sehernaz Çidal xx 2, Tilbe Şenyürek xxx 13, Işılay Eğin x, Aija Jurjane xxx 8, Jazmine Elizabeth Davis xxx 18
Başantrenör: Cihat Barış Akgün
1. Periyot: 1329 (Botaş lehine)
Devre:2945 (Botaş lehine)
3. Periyot: 4652 (Botaş lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.