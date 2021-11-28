Bu proje 65 yaş üstü vatandaşlara güvenli ortam sunuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş ve üzeri bireylerin afetlere karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak maksadıyla hayata geçirdiği Tedbiri Mekan projesinde çalışmalar devam ediyor. Yaşlıların evlerindeki eşyaları sabitleyerek güvenli bir ortamda hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje yüzleri güldürüyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, 65 yaş üstü bireylerin yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla Yaşlı Destek Programı (YADES) hazırlandı. Yaşlı Destek Programının 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında başarıyla uygulanmasının ardından başlatılan YADES2020 yılı proje çalışmaları kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Tedbiri Mekan projesi hazırlandı. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin geniş alanda hissedilmesiyle 65 yaş ve üzeri bireylerde etkilerinin fazla olmasından yola çıkılarak hazırlanan Tedbiri Mekan projesi ile yaşlı bireyleri yalnızlık, değersizlik ve ölüm korkusu hissinden uzaklaştırıp, fiziksel kayıp ve yaralanmalara karşı koruyarak, depreme karşı güvenle yaşadıklarını hissetmeleri ve olası deprem sonrasında hasarın en aza indirilmesi hedefleniyor.

"1999 depreminde eşyaların arasında kaldık"

Yaşlıların evlerindeki eşyalar sabitlenerek, güvenli bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen projede çalışmalar devam ediyor. Türkiye'nin yakın tarihinin en büyük felaketi olarak gösterilen 17 Ağustos depremini yaşayan Nuh Yıldırım, "1999 depremi olduğunda birden bire dolapların sallandığını gördük, eşyalar üzerimize geldi. Binamız 6 katlıydı. Yan binadan komşularımız gelip kazma, kürek, balyozla duvarları kırıp bizi kurtardı. Komşularıma ölünceye kadar minnettarım. Onları hiç unutmadım. Projeyle birlikte evimdeki eşyalarım sabitlendi. Dolap çekmecelerine de kilit sistemi taktılar. Hepsine çok teşekkür ederim. Bilhassa büyükşehir belediyemize bu hizmeti bizlere sundukları ve başlattıkları için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.