700 bin doları dolandırıcılara kaptırmaktan polis kurtardı 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

700 bin doları dolandırıcılara kaptırmaktan polis kurtardı 

DHA

700 bin doları dolandırıcılara kaptırmaktan polis kurtardı 


Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde kendisini 'polis' olarak tanıtan A.Y. (22), 75 yaşındaki iş insanı B.K.'yı telefonla arayıp, nüfus cüzdanının kopyalandığını, adına hat açıldığını ve bu hattın terör örgütü tarafından kullanıldığını belirterek, bankadaki parasını kendilerine teslim etmeleri gerektiğini söyledi. B.K. bankadan çektiği 700 bin doları şüphelinin belirttiği yere götürdü. B.K.'nin bir yakınının polise haber vermesi üzerine ise A.Y. parayı alırken suçüstü yakalandı.  
Körfez ilçesinde yaşayan ve kendisini polis olarak tanıtan A.Y. (22) adlı kişi, Ordu'da yaşayan iş insanı B.K. adlı kadını telefonla arayarak "Nüfus cüzdanın kopyalanıp, adınıza hat çıkarıldı, bu hatlar terör örgütü tarafından kullanıldı. Bu şahısları yakalayacağız. Hesabınızda bulunan paralar devlet tarafından donduruldu, hesabınızda bulunan paraları çekerek bize teslim edin. Biz daha sonra size teslim edeceğiz" diyerek korkuttu. 
ORDU'DAN KOCAELİ'NE GELDİ
700 bin dolar parasını bankadan çeken B.K., parayı getirmek için Körfez ilçesine doğru yola çıktı. Bu sırada, B.K.'nin bir yakını şüphelenerek durumu polise bildirdi. Polis, paranın teslim edileceği Körfez Devlet Hastanesi'nin önünde önlem aldı. B.K. şüphelinin yönlendirmesi ile parayı istenilen yere bıraktı. Para dolu çantayı almak için olay yerine gelen A.Y. polis tarafından suçüstü yakalandı. Emniyette ifadesi alınan A.Y.'nin benzer dolandırıcılık suçlarından 9 adet suç kaydı olduğu ve yarı açık cezaevinden koronavirüs izni nedeniyle çıktığı belirtildi. A.Y. emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. 700 bin dolar da mağdur B.K.'ye teslim edildi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Ergün AYAZ
2021-11-28 13:46:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milyonluk araç 2 kez yolda kalınca sahibi böyle protesto etti Çekici üzerinde gelen lüks aracı iterek park edebildiler Milyonluk aracı arıza yaptı, hamile eşi ve çocuğuyla birlikte saatlerce otobanda bekledi Otomobili bu halde gören herkes fotoğrafını çekiyor
YEREL HABERLER Milyonluk araç 2 kez yolda kalınca sahibi böyle ...
Dolandırıcı 700 bin doları çektirdi, parayı alacağı an suçüstü yakalandı Yaşlı kadını dolandırmaya çalışan şüphelinin cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi
YEREL HABERLER Dolandırıcı 700 bin doları çektirdi, parayı alacağı ...
Bir kulaklık ile tüm kaygılardan kurtulun Sınava hazırlıyor, özgüven kazandırıyor, otizm ile mücadelede önemli rol oynuyor
YEREL HABERLER Bir kulaklık ile tüm kaygılardan kurtulun Sınava ...
Çayırova'da Kent Meydanı projesinin startı verildi
YEREL HABERLER Çayırova'da Kent Meydanı projesinin startı verildi
Bu proje 65 yaş üstü vatandaşlara güvenli ortam sunuyor
YEREL HABERLER Bu proje 65 yaş üstü vatandaşlara güvenli ortam ...
İhtiyaç sahibi ailelere yakacak desteği verildi
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi ailelere yakacak desteği verildi
Göç edemeyen leylekler 'Düşkün Leylekler Evi'nde misafir ediliyor  
YEREL HABERLER Göç edemeyen leylekler 'Düşkün Leylekler ...
KBSL: UMF Yapı İzmit Belediyespor: 61- Botaş: 69
YEREL HABERLER KBSL: UMF Yapı İzmit Belediyespor: 61- Botaş: 69
19 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER 19 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı
Kocaelispor- Menemenspor maçının ardından Mustafa Reşit Akçay: “Taraftar haklı, istifayı düşüneceğim” Dilaver Mutlu: “Maçı kazanmayı bildik”
YEREL HABERLER Kocaelispor- Menemenspor maçının ardından Mustafa ...
19 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER 19 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
D-100’de beton bariyere çarpan otomobil takla attı Takla atan otomobilden ufak sıyrıklarla kurtuldular
YEREL HABERLER D-100’de beton bariyere çarpan otomobil takla ...
Kocaelispor - Nasadoge Menemenspor: 1-2
YEREL HABERLER Kocaelispor - Nasadoge Menemenspor: 1-2
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Menemenspor: 2
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Menemenspor: 2
19 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 19 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Kocaeli Sağlık Müdürü: Aşı sırası gelmiş ama aşı yaptırmamış ciddi anlamda vatandaşımız var
YEREL HABERLER Kocaeli Sağlık Müdürü: Aşı sırası gelmiş ama aşı ...
Çocuk kütüphanesi hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Çocuk kütüphanesi hizmet vermeye başladı
Öğretmenler için ayak tenisi ve bowling turnuva düzenlendi
YEREL HABERLER Öğretmenler için ayak tenisi ve bowling turnuva ...
Park halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Park halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
İki büyük yangın geçirdi, 130 yılı geride bıraktı İzmit'in mutasarrıfı Selim Sırrı Paşa'nın konağı, manzarası ve süslemeleriyle büyülüyor
YEREL HABERLER İki büyük yangın geçirdi, 130 yılı geride ...
Tünelde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tünelde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı
Üst geçitten atladı, kazaya neden oldu
YEREL HABERLER Üst geçitten atladı, kazaya neden oldu
Köprüden düştü, sonrası facia Köprüden yola atlayan genci ezmemek için, tırlar bir birine girdi D-100 karayolunda trafik uzun süre kilitlendi
YEREL HABERLER Köprüden düştü, sonrası facia Köprüden yola atlayan ...
Ekin Uzunlar’dan kemençe resitali Ekin Uzunlar Kocaeli'de Altın Kelebek'e göz kırptı
YEREL HABERLER Ekin Uzunlar’dan kemençe resitali Ekin Uzunlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.