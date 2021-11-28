TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 0 - Modafen: 3

TFF 3. Lig 3. Grup’un 14. hafta mücadelesinde Belediye Derincespor konuk ettiği Modafen’e 30 mağlup oldu.
Stat: Belediye Derincespor
Hakemler: Gökhan Özbulut x, Eray Pınar xx, Coşkun Yalçın xx
Belediye Derincespor: Taha Ayan x, Efe Karaoğlu x, Kadir Torbacı x (Mesut Can Tunalı dk. 46 x), Uğurcan İkikardeş x, Mert Somay x (Bertuğ Başdemir dk. 46 x), İlker Cihan x, Ramazan Özkabak x (Melih İnan dk. 61 xx), Tayfun Kırca x, Muhammed Enes Yılmaz x, Sercan Uslu x (Mehmet Tosun dk. 46 x), Muhammet Fatih Yıldırım x
Modafen: Rasim Mutlu xx, Hakan Özkan xx, Hasan Ozan Girgin x, Umut Uysal xx, Emirhan Atilla x (Mustafa Çınar dk. 57 x), Yunus Emre Kefeli xxx, Emir Kaan Arslan x, Ömer Karancı x, Barın Aydoğdu x (Efe Niyazi Kurtulmuş dk. 57 xx), Emrecan Yıldızhan xx (Emirhan Adak dk. 65 xx), Muhammed Şura Çetin xx (İsmailcem Bako dk. 79 x)
Goller: Emrecan Yıldızhan (dk. 64), Yunus Emre Kefeli (dk. 78 pen. ve 90+5) (Modafen)
Kırmızı Kart: Mehmet Tosun (dk. 86) (B.Derincespor)
Sarı kartlar: Uğurcan İkikardeş, Sercan Uslu, Muhammet Fatih Yıldırım, Efe Karaoğlu (B.Derincespor), Umut Uysal (Modafen)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.