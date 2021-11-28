En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli'de silahla yaralama suçundan aranan 2 şahıs tutuklandı.



Olay, 26 Kasım gecesi İzmit ilçesine bağlı Terzibayırı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. isimli şahıs, Ş.Ö. ve E.Ö. tarafından silahla vurularak yaralandı. Yaralanan M.K., Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. 27 Kasım gecesi ise Ş.Ö ve E.Ö. isimli zanlılar suç aletleriyle beraber yakalandı. Polis ekipleri tarafından adli makamlara sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.