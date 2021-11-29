Oto lastikçide çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli'de oto lastikçide çıkan ve şiddetli rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Sapanca yolunda bulunan oto lastikçide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurda lastiklerinin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Hurda lastiklerin yanmasıyla birlikte alevler kısa sürede yükseldi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, iki katlı evin çatısına sıçradı. Dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı. Dükkanda büyük hasar meydana gelirken, iki katlı evin çatısında da ufak çaplı hasar oluştu.

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