Yüksekten düşen tersane işçisi, kaldırıldığı hastanede öldü

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, Tersane Komutanlığı´nda çalırken yüksek bir yerden düştüğü belirtilen Mehmet Ali Sorulmaz (39), hayatını kaybetti. Sorulmaz´ın ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Olay sabah saatlerinde, Gölcük Tersane Komutanlığı kalıp döküm bölümünde meydana geldi. Yüksek bir yerden düştüğü belirtilen 1 çocuk babası Mehmet Ali Sorulmaz için mesai arkadaşı, sağlık ekiplerine haber verdi. Tersaneye gelen sağlık ekibi, yaralanan Mehmet Ali Sorulmaz´ı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Tedaviye alınan Sorulmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Mehmet Ali Sorulmaz´ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER
2021-11-29 11:33:04
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