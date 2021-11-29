Yüksekten düşen tersane işçisi, kaldırıldığı hastanede öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, Tersane Komutanlığı´nda çalırken yüksek bir yerden düştüğü belirtilen Mehmet Ali Sorulmaz (39), hayatını kaybetti. Sorulmaz´ın ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Olay sabah saatlerinde, Gölcük Tersane Komutanlığı kalıp döküm bölümünde meydana geldi. Yüksek bir yerden düştüğü belirtilen 1 çocuk babası Mehmet Ali Sorulmaz için mesai arkadaşı, sağlık ekiplerine haber verdi. Tersaneye gelen sağlık ekibi, yaralanan Mehmet Ali Sorulmaz´ı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Tedaviye alınan Sorulmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Ali Sorulmaz´ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2021-11-29 11:33:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.