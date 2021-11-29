Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu (2)

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DALGALARIN BOYU 3 METREYE ULAŞTI

Kocaeli´de etkili olan fırtına nedeniyle İzmit Körfezi´nde vapur seferleri iptal edilirken, Körfez Hereke sahilinde kıyıya vuran dalgaların boyu 3 metreye ulaştı. Sahil bandında kıyıya vuran dalgalar nedeniyle yerler suyla kaplandı.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-11-29 12:37:42



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