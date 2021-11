Başkan Bıyık, öğrencileri yalnız bırakmıyor

Her pazartesi gelenek haline getirdiği okul ziyaretlerini aksatmayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, öğrencilerle bir araya gelerek İstiklal Marşı’nı okudu. Öğretmenlerle de bir araya gelen Başkan Bıyık, talep ve önerileri dinledi.

Her hafta farklı bir okulda bayrak törenine katılarak öğrencilerle ve öğretmenlerle buluşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın bu haftaki adresi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu oldu. Öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı'nı okuyan Başkan Bıyık, öğrencilere iyi dersler diledi. Bayrak töreninden sonra okul idaresi ve öğretmenlerle de bir araya gelen Başkan Bıyık, öğretmenlerin istek ve taleplerini de dinledi. Geleceğimizin teminatı olan gençlerle bir araya gelmekten dolayı keyif aldığını belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Haftaya çocuklarımızın güler yüzü, neşesi ve heyecanı ile başlamak bizleri de motive ediyor. Her hafta farklı bir okulda bu heyecana ortak oluyoruz. İlçemizde eğitim bizim olmazsa olmazımız. Eğitimi ve gençlerimizi önemsiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri için bizler de üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. İlçemizdeki eğitim kalitesini arttırmak için fikir alışverişlerini önemsiyoruz." dedi.

