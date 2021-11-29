Üniversitenin otoparkında silahla vurulmuş halde bulundu

Kocaeli Üniversitesi'nde çalıştığı öğrenilen sivil memur, üniversitenin otoparkında park halindeki otomobilinin içinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan personel hayatını kaybetti.
Olay, İzmit ilçesi Umuttepe Mahallesi'nde bulunan Kocaeli Üniversitesi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversitede sivil memur olarak çalıştığı öğrenilen İlyas Y., (37) 41 AGZ 159 plakalı Skoda marka otomobilinde silahla vurulmuş halde ağır yaralı şekilde bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlyas Y., olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. İlyas Y., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.