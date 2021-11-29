Cami inşaatında iskele çöktü (1)

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GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, cami inşaatında iskele çöktü. İskelenin altında kalan kişiler olduğu belirtilirken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli Ergün AYAZ-Erol POLAT-Alişan KOYUNCU

2021-11-29 14:06:37



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