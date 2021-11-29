Cami inşaatında iskele çöktü: 8 yaralı (2)- Yeniden

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Ergün AYAZErol POLATAlişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde cami inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 8 işçi yaralandı.

Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi´nde yapımı devam eden Merkez Camii´nde iskele çöktü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 kişiden 4´üne ayakta müdahale edilirken, 4´ü ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler olay yerine gelerek ekipleri yönlendirdi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli Ergün AYAZ-Erol POLAT-Alişan KOYUNCU

2021-11-29 14:27:02



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