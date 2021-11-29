Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu (3)

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7 TEKNE BATTI

Kocaeli´nin Körfez ilçesinde Körfez Su Ürünleri Kooperatifi´nde bağlı bulunan 3´ü ticari, 4'ü özel, toplam 7 tekne, kuvvetli rüzgarla birlikte su alıp battı. Teknelerden 3'ü, sahile çağırılan kurtarıcı ile denizden çıkarıldı. Diğer tekneleri kurtarma çalışmaları sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-11-29 14:37:44



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