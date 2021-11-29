Başkan Özlü, hasta ve yaşlılara moral oldu

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçedeki yaşlı ve hasta vatandaşları ziyaret etti.

Yaşlı ve hasta vatandaşları ziyaret ederek onlara moral veren Yasin Özlü, talep ve önerileri dinledi, geçmiş olsun dileklerini sundu. Yaşlıların ziyaret edilmesinin önemine dikkat çeken Özlü, "Hastalarımızı, yaşlılarımızı her zaman her fırsatta ziyaret ederek onlara moral vermemiz lazım. Büyüklerimizin istek ve ihtiyaçlarını sorduk, onlara moral verdik. Moral bizden, şifa Allah'tan olsun. Allah tüm hastalarımıza acil şifalar versin" diye konuştu.

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