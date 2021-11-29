Cami inşaatında iskele çöktü: 8 yaralı (3)



BAŞKAN BÜYÜKGÖZ: 8 KİŞİ YARALANDI

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Beylikbağı Mahallesi´nde inşaatı devam eden Sarı Camii'nde kubbe için kurulan iskelesinin çöktüğü olaya ilişkin açıklama yaptı. İşçilerin durumunun iyi olduğunu belirten Büyükgöz, "Kubbenin iskele çakımı esnasında kalıp iskelesi şiddetli fırtınada yıkıldı. 8 kişi yaralandı. 6 kişi hafif ayakta tedavi edildi. 1 işçi kafasından yaralandı, şuuru açık. Diğerinin ayaklarında kırıklar var. Hayati tehlikesi söz konusu değil" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kocaeli Valiliği de olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çökme sırasında enkaz altında kalan 2 işçinin kısa sürede kurtarıldığı belirtilen açıklamada, "Yaralılarımız için devletimizin bütün imkanları seferber edilmek suretiyle tedavi ve takipleri sağlık kuruluşlarımızda devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Ergün AYAZ-Erol POLAT-Alişan KOIYUNCU

2021-11-29 15:56:52



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