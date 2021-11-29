Kahveseverler bu festivalde buluşacak

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İzmit Belediyesi öncülüğünde kahveseverleri bir araya getirecek olan Türk Kahvesi Festivali, 46 Aralık tarihleri arasında Cumhuriyet Parkı’nda gerçekleşecek.

İzmit Belediyesi, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü’nde kahveseverleri Türk Kahvesi Festivalinde bir araya getirmeye hazırlanıyor. 456 Aralık tarihlerinde Cumhuriyet Parkı’nda gerçekleştirilecek olan festivalde kahveseverlere tam kıvamında, bol köpüklü Türk kahvesi deneyimi yaşatılacak.

Etkinlikler kapsamında kahve tadımları, ikramlar, canlı müzik dinletileri, söyleşiler ve Türk kahvesi atölyeleri gerçekleşecek.

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