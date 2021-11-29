Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı

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Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te etkili olan fırtınada bir caminin minaresi yan yattı. Minarenin yıkılma ihtimaline karşın çevredeki binalar boşaltıldı.

İzmit Arızlı Mahallesi'nde bulunan Arızlı Camii'nin minaresi, etkili olan fırtınaya dayanamayarak yan yattı. Minarenin yan yattığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve ekipleri geldi. Jandarma ekipleri, cami çevresinde bulunan risk altındaki binaların tahliye edilmesini sağladı. Ekipler, minarenin yerinden kaldırılması için çalışma yürütüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-11-29 21:37:09



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