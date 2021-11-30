Cami minaresi şiddetli lodosa dayanamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cami minaresi şiddetli lodosa dayanamadı

İHA

Cami minaresi şiddetli lodosa dayanamadı

Kocaeli’de etkili olan fırtına sebebiyle bir caminin minaresi yan yatarken, bir diğer cami ise yıkıldı.

Kocaeli’de dün gece itibarı ile başlayan lodos etkisini sürdürmeye devam ediyor. İzmit’te bulunan Arızlı Cami şiddetli rüzgara dayanamayarak yan yattı. Minarenin yan yattığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, cami çevresinde bulunan evleri tahliye etti. Sarıcalar Cami minaresi ise tamamen yıkıldı.
Olay yerine giden ekipler, emniyet şeridi çekerek önlem aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı (2)
YEREL HABERLER Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı (2)
Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı
YEREL HABERLER Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı
Binanın çatısı uçunca çeyizleri böyle kaçırdılar Ölümden saniyeyle kurtuldular
YEREL HABERLER Binanın çatısı uçunca çeyizleri böyle ...
Kocaeli’de lodos nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de lodos nedeniyle eğitime bir gün ara ...
Kocaeli´de okullara lodos tatili 
YEREL HABERLER Kocaeli´de okullara lodos tatili 
Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu (4)
YEREL HABERLER Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur ...
Kocaeli Valiliğinden fırtına uyarısı Kocaeli'de şiddetli lodos sebebiyle 8 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli Valiliğinden fırtına uyarısı Kocaeli'de ...
Kocaeli’de lodos sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor
YEREL HABERLER Kocaeli’de lodos sebebiyle vatandaşlar zor anlar ...
Kocaeli Valiliği'nden cami iskelesinin çökmesi olayına ilişkin açıklama: "Sağlık kuruluşlarınca yapılan ilk kontrollerde enkaz altından çıkarılan bir işçinin ağır yaralı, diğerlerinin genel durumlarının iyi olduğu anlaşılmıştır"
YEREL HABERLER Kocaeli Valiliği'nden cami iskelesinin çökmesi ...
Avukat Ersin Arslan'ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Avukat Ersin Arslan'ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış ...
Kahveseverler bu festivalde buluşacak
YEREL HABERLER Kahveseverler bu festivalde buluşacak
Avukatı öldüren zanlı indirim uygulanmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldı Haciz işlemi için evine gelen avukatı öldüren zanlı: "Milyonlarca pişmanım" "Bu kadar kısa sürede yargılanmayı kabul etmiyorum. Benim olayımda adil bir yargılama olmadığını düşünüyorum"
YEREL HABERLER Avukatı öldüren zanlı indirim uygulanmaksızın müebbet ...
Cami inşaatında iskele çöktü: 8 yaralı (3)
YEREL HABERLER Cami inşaatında iskele çöktü: 8 yaralı (3)
Cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkanıyor
YEREL HABERLER Cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkanıyor
Cami inşaatının iskelesi lodos sebebiyle çöktü: 8 yaralı Ekipler iskelenin altında kalanları kurtarmak için uzun süre ter döktü
YEREL HABERLER Cami inşaatının iskelesi lodos sebebiyle çöktü: 8 ...
Şiddetli rüzgar balıkçı teknelerini de vurdu, 7 tekne alabora oldu
YEREL HABERLER Şiddetli rüzgar balıkçı teknelerini de vurdu, 7 tekne ...
Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu (3)
YEREL HABERLER Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur ...
Başkan Özlü, hasta ve yaşlılara moral oldu
YEREL HABERLER Başkan Özlü, hasta ve yaşlılara moral oldu
Park halindeki otobüste çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Park halindeki otobüste çıkan yangın korkuttu
Cami inşaatında iskele çöktü: 8 yaralı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Cami inşaatında iskele çöktü: 8 yaralı (2)- Yeniden
Prof. Dr. Savlı: Türkiye genom konsorsiyumu kurulmalı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Savlı: Türkiye genom konsorsiyumu kurulmalı
Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü, altında kalanlar var
YEREL HABERLER Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü, altında kalanlar ...
Cami inşaatında iskele çöktü (1)
YEREL HABERLER Cami inşaatında iskele çöktü (1)
Üniversitenin otoparkında silahla vurulmuş halde bulundu
YEREL HABERLER Üniversitenin otoparkında silahla vurulmuş halde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.