Terzibayırı Mahallesi’ne yeni merdiven

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İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Terzibayırı Mahallesi Fulya Sokakta beton merdiven çalışmasını tamamladı.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ulaşımda zorluk yaşamaması için zamanla deforme olan merdivenleri yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda ekipler Terzibayırı Mahallesi Fulya Sokakta başlattıkları merdiven yenileme çalışmalarını tamamladı. Ekipleri, Fulya Sokağa 30 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde beton merdiven yaptı.

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