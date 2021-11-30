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Kocaeli'de 'fırtına' bilançosu: 2 kişi öldü, 96 çatı uçtu, 11 tekne battı

DHA

Kocaeli'de 'fırtına' bilançosu: 2 kişi öldü, 96 çatı uçtu, 11 tekne battı


İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de saatteki hızı 105 kilometreye çıkan rüzgarda çatılardan düşen 2 kişi yaşamını yitirdi, 23 ağaç devrildi, 11 tekne battı, 96 çatı uçtu.
Kentte dün etkili olan şiddetli rüzgar akşam saatlerinde de sürdü. Bazı ilçelerde rüzgarın hızı saatte 105 kilometreye kadar çıktı. Kent genelinde ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, denizde ise tekneler battı. Kocaeli Valiliği, hasarın boyutu rakamlarla açıkladı. Açıklamaya göre, lodos nedeniyle il genelinde 96 çatı uçtu, 23 ağaç ve 1 direk devrildi, 1 baca ve 2 minare yıkıldı, 2 tabela düştü, 4 su taşkını yaşandı ve Gebze'de cami inşaatında iskele çöktü.
ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI
Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi'nde çatıdan düşen Turan Usta (65) yaşamını yitirdi. Gebze ilçesi Muallimköy'de de işçi Yurdal Gökçe (41) fırtınada hasar gören fabrikanın çatısını onarmak isterken düştü. Hastaneye kaldırılan Gökçe, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gece boyunca etkili olan lodos nedeniyle sık sık elektrik kesintileri de yaşandı. 60 trafoda elektrik kesintisi oldu, dağıtım şirketi ekipleri sabaha kadar onarım çalışması yaptı. İzmit Körfezi'nde şiddetli dalgalar nedeniyle 11 tekne batarken, 7 tekne karaya çıkarıldı. 
EKİPLER GECE BOYU ÇALIŞTI
Çatıların uçması sonucu cadde ve sokaklarda park halindeki araçlar da hasar gördü. Belediye ekipleri, gece boyunca hasar gören bölgelerde çalışma yaptı. Uçan çatılar, devrilen ağaç ve direkler kaldırıldı. Denizi kıyıya taşıdığı çöpler, belediye ekiplerince temizlenmeye başladı. 
İzmit Arızlı Mahallesi'ndeki Arızlı Camisi'nin minaresi de gece saatlerinde yan yattı. Devrilme tehlikesi bulunan minarenin vinç ile indirilmesi planlandı fakat şiddetli rüzgar nedeniyle süreç ertelendi. Minarenin fırtına sona erdiğinde indirileceği belirtildi. Kentte okullar da tatil edildi. Valilik, fırtınanın etkilerine karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Bu arada sabah saatlerinden itibaren kentte rüzgar ile birlikte aralıklarla yağmur da etkili oldu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR-Erol POLAT
2021-11-30 11:47:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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