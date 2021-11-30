Kocaelispor, kupa için Adana yolcusu

Kocaelispor, yarın kupada oynayacağı Adanaspor maçı için bugün Adana'ya seyahat edecek. Yeşilsiyahlılarda hedef kupada turu alıp moralli dönmek.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Adanaspor ile oynayacak olan Kocaelispor’da gözler bu maça çevrildi. Yeşilsiyahlı ekip bugün öğleden sonra Adana’ya uçarak yarın oynanacak maç için kampa girecek. Bir önceki turda Kocaelispor, Bayburt Özel İdarespor'u; Adanaspor ise Adıyaman 1954 Spor’u geçerek bir üst tura hak kazanmıştı.

Daha önce 20 resmi müsabakada karşı karşıya gelen iki ekibin birbirlerine karşı 6’şar kez üstün geldiği görülürken 8 maçta ise taraflar birbirleriyle yenişemedi.

Yarın saat 15.00’te Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak maçta Ozan Ergün düdük çalacak.

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