Caminin minaresi fırtınaya dayanamadı

Rüzgar hızının 105 kilometreye çıktığı Kocaeli'de rüzgarın şiddetine dayanamayan caminin minaresi yan yattı. Olası bir facianın önüne geçilmesi için ekiplerin bölgede güvenlik önlemleri sürüyor.

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası dün Kocaeli'de şiddetli fırtına etkili oldu. Rüzgar hızının 105 kilometreye çıktığı Kocaeli'de, dün gece fırtına sebebiyle 123 çatı uçtu, 25 ağaç ve direk devrildi, tabelalar düştü, su taşkınları meydana geldi. Yine rüzgarın şiddetiyle 14 sera ve 6 araç zarar gördü, 2 minare yıkıldı, 11 tekne battı ve 60 trafoda elektrik kesintisi yaşandı. Kent genelinde toplamda 195 olayın meydana geldiği gün boyunca, 8 kişi yaralandı, 1 kişi ise çatıdan düşmesi sebebiyle hayatını kaybetti.

Minare rüzgara dayanamadı

İzmit Arızlı Mahallesi'nde bulunan Arızlı Camii'nin minaresi, dün akşam saatlerinde etkili olan fırtınaya dayanamayarak yan yattı. Minarenin yan yattığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, cami çevresinde bulunan evleri tahliye etti. Bölgede jandarma ve belediye ekiplerinin güvenlik önlemleri sürüyor.

Sarıcalar Cami minaresi ise tamamen yıkıldı.

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