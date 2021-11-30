Kocaeli'de 'fırtına' bilançosu: 2 kişi öldü, 128 çatı uçtu, 11 tekne battı (2)

CADDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Kocaeli'nde dün gece etkili olan fırtınada, Derince ilçesindeki Nato Caddesi'nde evin çatısı uçarken, direk devrildi, elektrik telleri ise yola düştü. Caddede temizlik çalışması yapılırken, elektrik dağıtım şirketi ekipleri de hasar gören hattı onarmaya başladı.
Kocaeli Valiliği´nden yapılan açıklamaya göre il genelinde 128 çatı uçtu, 25 ağaç ve 1 direk devrildi, 1 baca yıkıldı, 6 tabela düştü, 1 inşaat iskelesi çöktü, 4 su taşkını oldu, 2 minare yıkıldı, 14 sera ve 6 araç hasar gördü, işletmeye ait 1 duvar çökerken, 11 tekne battı, 7 tekne karaya çıkarıldı. Valilik, bugün geç saatlere kadar etkili olacak kuvvetli rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 60-90 kilometre, yüksek kesimlerde yer yer 100 kilometre hızla esmesinin beklendiğini; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Derince Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-11-30 13:48:58
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