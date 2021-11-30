Kocaeli'de 'fırtına' bilançosu: 2 kişi öldü, 128 çatı uçtu, 11 tekne battı (3)

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KÜLTÜR MERKEZİNİN ÇATISI UÇTU

İzmit´te öğle saatlerinde fırtına etkili oldu. İzmit Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi´nde bulunan Sabancı Kültür Merkezi´nin çatısının bir bölümü, fırtınada uçtu. Çatıdan kopan parçalar, yaklaşık 50 metre uzaklıktaki Büyükşehir Belediyesi´nin bahçesine düşerken, yaralanan olmadı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-11-30 16:41:03



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