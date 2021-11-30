Kaçak fabrikada 33 bin 815 litre etil alkol ele geçirildi 

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçak etil alkol üretimi yapılan fabrikaya düzenlediği operasyonda 33 bin 815 litre etil alkol ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit Sanayi Mahallesi´nde gerekli izinleri olmadan etil alkol üretimi yapıldığı belirlenen bir tesise operasyon düzenledi. Tesiste yapılan aramada kaçak üretilen bin 440 adet 1 litrelik şişeler halinde etiketlenmiş etil alkol, bin 175 litre 5 litrelik kutularda etiketlenmiş etil alkol, 26 bin 500 litre etil alkol, 1 dolum, kapaklama ve etiketleme makinesi, 278 bin şişe, 1 milyon 350 bin sahte marka etiketi, 41 bin 888 adet 1 litrelik şişe, 1 soğutma ünitesi, 2 ısıtma kazanı, 1 adet 30 tonluk metal tank, 3 adet 5 tonluk metal tank, 1 sevkiyat aracı ve 1 forklift ele geçirildi. Bulunan tüm malzemelere el konulurken, tesisi işlettikleri belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2021-11-30 21:02:14
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