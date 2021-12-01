Kocaeli'de lodos bilançosu: 333 olay meydana geldi, 2 kişi öldü

Kocaeli'de iki gün etkisini sürdüren şiddetli lodos sebebiyle kent genelinde 333 olayın meydana geldiği, 2 kişinin de yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kocaeli'de iki gün boyunca etkili olan şiddetli rüzgar evlerin çatılarını uçurdu, ağaçları, minareleri, tabelaları devirdi, tekneleri batırdı. Aynı zamanda cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı evleri su bastı. Kocaeli Valiliği'nin son açıklamasına göre, kent genelinde 151 çatı uçtu, 40 ağaç ve 2 direk devrildi, 1 baca yıkıldı, 7 tabela düştü, 1 iskele kalıbı çöktü 45 tehlike arz eden durum yaşandı, 13 su taşkını oldu, 2 minare yıkıldı, 54 sera ve 10 araç hasar gördü, bir işletmenin duvarı çöktü, 3 iş yerinin camı kırıldı, 1 minarede hasar oluştu, 1 iş yerinin müştemilatı zarar gördü ve 1 insan kurtarıldı. Fırtına sebebiyle 333 olayın meydana geldiği kentte, 8 kişi yaralandı, 2 kişi ise çatıdan düşmesi neticesinde hayatını kaybetti.

Aynı zamanda 9 okulun çatı ve tavanında hasar oluştu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hizmet binası çatısı ile İl Meteoroloji Müdürlüğüne bağlı Cengiz Topel Hava Meydanında faaliyet gösteren hizmet binasının da çatısında hasar meydana geldi. Fırtınanın şiddetiyle batan 29 tekneden 9 tanesi karaya çıkarıldı, 7'si tamamen alabora oldu. 10 tekne ise yarı batık durumda olduğu öğrenildi.

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