Başiskele'de fırtınadan devrilen ağaçlar kaldırıldı

Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan şiddetli lodos ve fırtınadan dolayı Başiskele’de devrilen ve vatandaşlar için tehlike arz eden ağaçlar, Başiskele Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.

Dünden bu yana devam eden fırtına dolayısıyla tüm birimleriyle teyakkuzda olan Başiskele Belediyesi, vatandaşların can sağlığı ve güvenliği için sahada çalışmalarını sürdürdü. Dün gece boyunca belediyenin çağrı merkezine gelen ihbarları değerlendiren belediye ekipleri, hızlıca olay yerlerine intikal ederek gerekli güvenlik tedbirlerini aldı. Yayalar ve sürücüler için tehlike arz eden ağaçlar budanırken, devrilen ağaçlar da yerlerinden kaldırıldı. Belediye ekiplerince dalları budanan ve devrilen ağaçlar küçük parçalara ayrılarak odun hale getirildi. Belediyenin depolarında muhafaza edilen odunlar, kış aylarında yardıma muhtaç ailelerin hanelerine yakacak yardımı olarak dağıtılacak.

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