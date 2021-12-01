Dilovası'nda asfalt çalışmaları devam ediyor

Dilovası Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan asfalt çalışmaları sürüyor.

Son aylarda ilçe de başlatılan alt yapı çalışmaları sebebiyle bozulan yollar, Dilovası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce yeniden asfaltlanmaya başlandı. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in talimatı ile başlatılan çalışmayla günde asgari 100 ton sıcak asfalt serimi yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği çalışmalar Hürriyet Caddesi ile Diliskelesi Mahalleleri’nde yoğun bir şekilde devam ederken, diğer ana arter ve sokaklarda da benzer asfalt ve yama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Başkan Şayir, "Daha konforlu yolları vatandaşlarımızla buluşturmak için Dilovası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyor. Asfalt probleminin olmadığı bir Dilovası için çalışıyoruz. Sürdürdüğümüz asfaltlama çalışmalarına mahalle ayrımı yapmadan, ana arter ve kenar sokaklarında da devam ediyoruz. İnşallah kısa sürede hedeflediğimiz tüm noktalardaki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Tüm mesaimizi, tüm imkanlarımızı daha yaşanılabilir bir Dilovası için kullanıyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.