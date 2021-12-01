İzmit Belediyesi'nin personelleri bowling turnuvasında buluştu

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İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü belediye personelini düzenlediği bowling turnuvasında bir araya getirdi.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde bowling turnuvası düzenledi. 37 takımının kıyasıya mücadele ettiği bowling turnuvası saat 18.00 ile 23.00 arası devam etti. Turnuvada ‘Son Şampiyon’ isimli zabıta müdürlüğünün takımı birinci oldu. Şampiyon takım kupa ve madalyalarını, Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa’nın elinden aldı. Programa İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut da katıldı. Turnuvada ikinci, zabıta müdürlüğünün diğer takımı ‘Buraya Kadar’, üçüncü ise Spor İşleri Müdürlüğünün takımı ‘Crew’ oldu. Dereceye giren ekiplere hediye çeki, madalya ve kupa verildi.

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