Fırtınada sahillere vuran çöpler toplanıyor

KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de etkili olan fırtına, denizlerdeki çöpleri sahillere taşıdı. Belediye ekipleri, sahilleri temizlemek için çalışma başlattı.
Kentte 2 gün etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Deniz kenarındaki bazı işletmeler zara gördü. İzmit Körfezi'nde de dev dalgalar oluştu. Denize atılan çöpler, dalgalar ile birlikte sahillere vurdu. Denizin taşıdığı çöpler ve çamur yığınları kirliliğe neden oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler, sahillerde temizlik çalışması başlattı. Zarar gören işletmelerde ise onarım yapıldığı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI
2021-12-01 14:35:03
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