Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan D130 Karayolu Gölcük istikameti Makine Kimya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. yönetimindeki 41 AAL 754 plakalı Citroen marka otomobil ile M.A.S kontrolündeki 41 ET 747 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü S.A. ve hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan A.E. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar S.A. ve A.E., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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