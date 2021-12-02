Liseli öğrencilerle bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, gençlerle tecrübelerini paylaştı.

Okul ziyaretlerine devam eden Yasin Özlü, son olarak Başiskele Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Okulun konferans salonunda gerçekleşen programda Başkan Özlü, öğrencilere tecrübelerini anlattı ve gençlerle fikir alışverişinde bulundu.

Gençlerle bir arada olmanın kendisi için büyük bir kazanım olduğunu ifade eden Yasin Özlü, "Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz. Eğitimde, sporda, sanatta, hayatın her alanında gençlerimize güveniyoruz. Yeter ki idealist olsunlar, vatan ve millet sevdasıyla işlerini güzel ve doğru yapsınlar. Bizler genç kardeşlerimizin ülkemiz için çok daha güzel işlere imza atacağını inanıyorum. Başiskele Belediyesi olarak tüm gençlerimizin gönüllerine dokunmaya, onlarla beraber olmaya, onlara yönelik yeni projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

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