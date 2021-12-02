Başiskele'de 2 buçuk yılda 156 kilometrelik yol konfor kazandı

Başiskele Belediyesi, 2,5 yıllık süreçte yaklaşık 156 kilometrelik yolun üst yapı çalışmalarını bitirdi.

Başiskele’de nüfus artışına paralel olarak yeni imar yolları açıldı. Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün talimatlarıyla 65 kilometre yeni imar yolu açılarak, kentin ulaşım ağı genişletildi. İlçe genelinde çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, 240 cadde ve sokakta toplamda 55 kilometre yolu asfaltla kapladı. Engebeli yolların daha sağlam ve güvenli olması için bazı bölgelerde beton yol çalışması yapan belediye ekipleri, 17 cadde ve sokakta yaklaşık 9 kilometre yola beton atarak vatandaşların hizmetine sundu. Mahallelerin ve vatandaşların ihtiyaçlarına göre hizmet götüren Başiskele Belediyesi, 235 cadde ve sokakta ise 27 kilometrelik yolu kilitli parke taşlarıyla döşedi.

Aynı zamanda ekipler, ilçenin 5 bölgesinde toplamda 101 bin 500 metrekarelik alanı otopark olarak düzenleyerek, kentte trafik yoğunluğunu asgari düzeye indirdi.



Taş ve perde duvarlar yapıldı

Engebeli arazilerde heyelan tehlikesine karşı taş ve perde duvarlar yapan Başiskele Belediyesi, vatandaşların can ve mal kayıplarının önüne geçmek için bu süreçte 19 noktada 6600 metreküplük taş duvar çalışması yaptı. Ayrıca belediye ekipleri engelli vatandaşlar başta olmak üzere yayaların can ve mal güvenliğini sağlamak adına 43 noktada 8 kilometrelik baskı/beton kaldırım çalışması gerçekleştirdi.

İlçe genelinde yenilenen alt yapı çalışmaları ve çeşitli nedenlerle bozulan yolların da bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Bu zamana kadar 1500 noktada 39 bin ton asfalt kullanılarak asfalt yama çalışması yapılırken, 548 cadde ve sokakta 119 bin metrekare parke yol ve bordür onarıldı. Yeni imara açılan yolların 268 kilometresine reglaj düzenlemesi yapan ekipler, 55 kilometre kanal açım ve düzenleme, 198 kilometre bordür ve yol çizgisi boyama ve 2 adet köprü ve yol geçişi çalışmalarını 2,5 yılda tamamladı.

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